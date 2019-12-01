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Düzce'de çıkan yangında tekstil fabrikası kullanılamaz hale geldi

Düzce'nin Beyköy beldesinde faaliyetini sürdüren bir tekstil fabrikasında çıkan yangına müdahale etmek isteyen bir kişi dumandan etkilendi.

01.12.2019 00:27 | Son Güncelleme: 01.12.2019 00:30
'nin beldesinde faaliyetini sürdüren bir tekstil fabrikasında çıkan yangına müdahale etmek isteyen bir kişi dumandan etkilendi.
Alınan bilgiye göre, beldeye bağlı Değirmenbaşı Köyü mevkisinde Osman Akyüz'e ait tekstil fabrikasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanı fark eden işçiler, fabrikayı hemen tahliye ederek yangına müdahale etmek istedi. Kısa sürede büyüyen yangın olay yerine gelen Beyköy ve Düzce Belediyesi itfaiye ekiplerince yaklaşık bir saat süren çalışma sonucunda kontrol altına alındı.
Fabrika tamamen yanarak kullanılmaz hale geldi. Yangına müdahale etmek isteyen bir işçi dumandan etkilendi.
Olay yerinde hazır bulunan ambulansa alınan işçi, ayakta tedavi edildi.
Düzce'de çıkan yangında tekstil fabrikası kullanılamaz hale geldi

Beyköy, Düzce, Güncel

Kaynak: AA


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