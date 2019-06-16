16.06.2019 18:08
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Düzce'de cip devrildi: 4 yaralı

Düzce

Düzce'de, Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı kesiminde cipin devrilmesi sonucu aynı aileden 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.

Düzce'de, Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı kesiminde cipin devrilmesi sonucu aynı aileden 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, İstanbul yönüne giden Hüseyin Kaplan yönetimindeki 34 KPN 90 plakalı cip, Bolu Dağı viyadüklerinde bariyerlere çarparak devrildi.
Kazada yaralanan sürücü, eşi Nezahat ve çocukları Erva (5) ile Ebrar (8) Kaplan, 112 Acil Servis ekiplerince Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Otoyolun İstanbul istikametinde kontrollü sağlanan ulaşım, aracın kaldırılmasının ardından normale döndü.
Kaynak: AA
Anadolu Otoyolu, Bolu, Düzce, Güncel

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