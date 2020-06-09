Düzce'de çocuklar parkta düştüğünde yaralanmayacak

DÜZCE(İHA) – Düzce Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri güvenlik tedbirlerini arttırarak il genelindeki parklarda bulunan çocuk oyun gruplarının zeminlerini kauçuk ile kaplıyor.

Düzce'de çocuklar parkta düştüğünde yaralanmayacak
09.06.2020 13:31 | Son Güncelleme: 09.06.2020 13:46
DÜZCE(İHA) – Düzce Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri güvenlik tedbirlerini arttırarak il genelindeki parklarda bulunan çocuk oyun gruplarının zeminlerini kauçuk ile kaplıyor.

Düzce Belediyesi'ne ait 100'e yakın parkta bulunan çocuk oyun grupları elden geçirilerek bakım ve onarımları yapılıyor. Havaların ısınmasıyla birlikte çocukların en çok vakit geçirdiği parklardaki oyun grupları ekipler tarafından düzenli olarak denetlenerek bakımları yapılıyor. Çocukların güvenli ve sağlıklı bir şekilde oyun oynamaları için şehirdeki parklarda kapsamlı bir çalışma başlatan Düzce Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, parklardaki oyun alanlarının beton zeminlerine kurulu olmasından dolayı çocukların en fak bir düşme anında yara almalarını önlemek için bütün parkların zeminleri kauçuk ile kaplanıyor. Kısa sürede tamamlanması planlanan çalışmaların ardından çocuklar daha güvenli, temiz ve sağlıklı parklarda oyun oynayıp doyasıya eğlenecek. Ailelerin gözü de arkada kalmayacak. Şu ana kadar birçok parkta kauçuk kaplama çalışması yapan ekipler, yıpranan kauçukların değişimi ve yeni parkların zemin kaplamasını da sürdürüyor. - DÜZCE

Kaynak: İHA

Etiketler: Düzce Belediyesi, Güncel, Haber

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