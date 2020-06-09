Düzce'de DEAŞ operasyonu: 7 gözaltı

Düzce'de DEAŞ operasyonu: 7 gözaltıDÜZCE'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda aralarında örgütün bomba uzmanı, üst düzey yöneticisinin de bulunduğu 7 kişi gözaltına alındı.

09.06.2020 14:45 | Son Güncelleme: 09.06.2020 15:15
Düzce'de DEAŞ operasyonu: 7 gözaltı
DÜZCE'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda aralarında örgütün bomba uzmanı, üst düzey yöneticisinin de bulunduğu 7 kişi gözaltına alındı.
Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ terör örgütüne bağlı olarak faaliyet gösteren, daha sonra kaçarak Düzce'ye yerleşen 22 kişiyi takibe aldı. Yapılan takip sonrasında 7 kişinin bağlantıları belirlendi. Operasyonda örgüt içerisinde bomba imha uzmanı, üst düzey yönetici ve savaşçı olarak adlandırılan yabancı uyruklu A.H., A.H., S.M., N.N., N.A., S.A. ve A.A. gözaltına alındı. 7 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından Düzce Adliyesi'ne sevk edildi. Şüphelilerden birinin görme engelli, 2 kişinin ise koltuk değnekleri ile yürüdüğü görüldü. Düzce’de DEAŞ operasyonu: 7 gözaltı

Kaynak: DHA

Etiketler: Düzce, Güncel, Haber

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