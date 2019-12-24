Haberler » Güncel » Düzce'de DEAŞ operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı - Haber

Düzce'de DEAŞ operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı

Düzce'de düzenlenen DEAŞ operasyonunda hakkında gözaltı kararı verilen 11 şüpheliden 5'i yakalandı.

24.12.2019 14:00 | Son Güncelleme: 24.12.2019 14:00 Düzce'de DEAŞ operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı
'de düzenlenen DEAŞ operasyonunda hakkında gözaltı kararı verilen 11 şüpheliden 5'i yakalandı.
Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, örgüt içerisinde geçmişte sorumlu düzeyde faaliyet yürüttüğü iddiasıyla 11 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.
Hakkında gözaltı kararı bulunan zanlılardan 5'inin yurt dışında bulunduğunu belirleyen ekipler, firari 1 şahsı yakalama çalışmalarını sürdürüyor.

Düzce, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

14:46   TIR otomobili biçti, sürücü 1 saniye farkla kurtuldu - Haber
14:46   "Tavuk olduğu belirsiz bir takım ürünler var" - Haber
14:46   Trabzon karadeniz'de 69 noktada yangın 6 ev yandı, tarım arazileri zarar gördü - Haber
14:46   Ormanda işkence davasında sanıklar tahliye edildi - Haber
14:42   Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi'ne TSE Kalite Yönetimi Sistemi Belgesi verildi - Haber
14:30   Türkiye, Twitter ve İnstagram kullanımında birinci sırada yer aldı - Haber
13:49   Gezi Parkı davasında Osman Kavala'nın tutukluluk halinin devamına karar verildi - Haber
13:14   60 yaşında okuma yazma öğrenen kadın 68 yaşında şiir kitabı çıkardı - Haber
13:00   Serviste unutularak hayatını kaybeden Alperen'in ölümünde kusurlu bulunan müfettişlerin yargılanmasına başlandı - Haber
12:17   Son dakika: Orman Genel Müdürlüğü: Karadeniz'de çıkan 58 farklı noktadaki yangınların 45'i kontrol altına alındı - Haber
24.12.2019 14:47:09