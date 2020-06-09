Düzce'de DEAŞ operasyonunda 7 gözaltı

Düzce Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin DEAŞ'a yönelik yaptıkları operasyonda içlerinde örgütün bomba uzmanı, üst düzey yöneticisi ve savaşçı diye adlandırılan 7 zanlı adliyeye sevk edildi.

Düzce'de DEAŞ operasyonunda 7 gözaltı
09.06.2020 13:18 | Son Güncelleme: 09.06.2020 13:59
Düzce Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin DEAŞ'a yönelik yaptıkları operasyonda içlerinde örgütün bomba uzmanı, üst düzey yöneticisi ve savaşçı diye adlandırılan 7 zanlı adliyeye sevk edildi.

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri DEAŞ terör örgütüne bağlı olarak faaliyet gösteren ve daha sonra kaçarak Düzce'ye yerleşen 22 kişiyi teknik ve fiziki takibe aldı. Yapılan takip sonrasında zanlıların adreslerine eş zamanlı baskın düzenlendi. Baskında örgüt içerisinde bomba imha uzmanı, üst düzey yönetici ve savaşçı olarak adlandırılan A. H., A. H., S. M., N. N., N. A., S. A. ve A. A. polis ekipleri tarafından gözlem altına alındı. Gözlem altına alınan zanlılar emniyette ki sorgularının ardından Düzce Adliyesi'ne sevk edildiler. Gözlem altına alınan zanlılardan 2 kişinin ise koltuk değnekleri ile yürüdüğü, bir kişinin ise görme engelli olduğu görüldü. Şahısların adliyedeki işlemleri sürüyor. - DÜZCE

Kaynak: İHA

Etiketler: Emniyet Müdürlüğü, Düzce, 3. Sayfa, Haber

Manşet

Haberler

Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü: Tekrardan salgında yükselme olursa hafta sonu sokağa çıkma yasağı olur Haber
Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü: Tekrardan salgında yükselme olursa hafta sonu sokağa çıkma yasağı olur
10 yaşındaki Mustafa’nın ölümündeki gerçek tomografi çekilince ortaya çıktı Haber
10 yaşındaki Mustafa'nın ölümündeki gerçek tomografi çekilince ortaya çıktı
Polis memuru otomobilinde başından vurulmuş halde ölü bulundu Haber
Polis memuru otomobilinde başından vurulmuş halde ölü bulundu
Bakan Koca, Kabine Toplantısı devam ederken tweet attı: Ne diyeceğim, dışarıdan alacağım duyumlara bağlı Haber
Bakan Koca, Kabine Toplantısı devam ederken tweet attı: Ne diyeceğim, dışarıdan alacağım duyumlara bağlı
e-Devlet’te uygulamaya giren ’Araçlarım’ hizmetiyle tüm işlemler tek sayfadan yapılabilecek Haber
e-Devlet'te uygulamaya giren "Araçlarım" hizmetiyle tüm işlemler tek sayfadan yapılabilecek
Evinin balkonunda gergedan böceği bulan genç, ona gözü gibi bakıyor Haber
Evinin balkonunda gergedan böceği bulan genç, ona gözü gibi bakıyor
Diyarbakır’da ikinci dalga endişesi! Vaka sayısı 300’ü geçti, hastanelerde yer kalmadı Haber
Diyarbakır'da ikinci dalga endişesi! Vaka sayısı 300'ü geçti, hastanelerde yer kalmadı
Erdoğan, Yıldırım’ı Meclis Başkanlığı için düşünüyor ancak Yıldırım’ın gönlünde Cumhurbaşkanı Yardımcılığı var Haber
Erdoğan, Yıldırım'ı Meclis Başkanlığı için düşünüyor ancak Yıldırım'ın gönlünde Cumhurbaşkanı Yardımcılığı var
Haberler››3. Sayfa››Düzce'de DEAŞ operasyonunda 7 gözaltı - Haberler

Son Dakika 3. Sayfa Haberleri

19:18: Son dakika! Pencere silerken iş yerinin çatısına düşen hamile kadın ölümden döndü - Haberler 19:17: Son dakika haberi | Doktora hakaret eden 2 kişi gözaltına alındı - Haberler 19:17: AK Partili Yaşar'dan Yunanistan'a "Göçmen çocukları gözaltına almayın" çağrısı - Haberler 19:14: Son dakika haber! Ankara Tiyatro Yapımcıları Platformundan sanatsal etkinliklere destek çağrısı - Haberler 19:13: Giresun'da sağanak yağış karayolunu ulaşıma kapattı - Haberler 19:02: Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü: Tekrardan salgında yükselme olursa hafta sonu sokağa çıkma yasağı olur 18:47: Eski avukatın ölümü, kuryenin kokuyu fark etmesiyle ortaya çıktı - Haberler 17:51: Polis memuru otomobilinde başından vurulmuş halde ölü bulundu - Haberler 15:51: 10 yaşındaki Mustafa'nın ölümündeki gerçek tomografi çekilince ortaya çıktı 09:06: Fotoğraf çektirmek için duran gelin ve damat, geri döndüklerinde telefona sarıldı