Düzce'de derede balık ölümleri

Düzce'de derede balık ölümleriDÜZCE'de, Karaca Deresinde balık ölümleri yaşandı.

13.05.2020 11:11 | Son Güncelleme: 13.05.2020 13:01
Düzce'de derede balık ölümleri
DÜZCE'de, Karaca Deresinde balık ölümleri yaşandı. Çevre ve Şehircilik İl Müdür Yardımcısı Ömer Cihangir herhangi bir kirliliğinden olmadığı derede oksijen eksikliğinden balık ölümlerinin olmuş olabileceğini bildirirken, dereden numune alındı.
Düzce Karahacımusa Mahallesi'nden geçen Karaca Deresinde balık ölümleri yaşandı. Mahalle halkı balık ölümlerini fark edince durumu Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne bildirdi. Çevre ve Şehircilik İl Müdür Yardımcısı Ömer Cihangir yaptığı ilk incelemede suda gözle görülen bir kirlilik olmadığı ve havaların aniden ısınmasından kaynaklı olarak su debisinde yaşanan düşüşe bağlı oksijen eksikliğinden dolayı balık ölümleri yaşandığını tespit ederek, telefonla İl Müdürü Nurhan Kartal'a bilgiler verdi. Balık ölümlerinin kesin sebebinin anlaşılması için dereden numune alındı.
Mahalle sakinlerinden Vedat Uyanık uzun yıllardır bölgede balık ölümlerine rastlamadığını ifade ederek, "Sanırım hava değişikliğinden olabilir. Sıcakların aniden bastırması sonucunda olabilir. Görünürde de çok fazla kirli değil, kimyevi madde karşımı da görünmüyor. Balıkların ölmesi su kirliliğinden değil gibi geliyor" dedi. Düzce’de derede balık ölümleri

Kaynak: DHA

Etiketler: Düzce, Güncel, Haber

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