Düzce'de derenin taştığı köyde yollar sular altında kaldı

Düzce'de derenin taştığı köyde yollar sular altında kaldıDÜZCE'de etkili olan yağmur yağışı nedeniyle Gündolaması Köyü'nde dere taştı.

03.06.2020 12:01 | Son Güncelleme: 03.06.2020 12:06
Düzce'de derenin taştığı köyde yollar sular altında kaldı
DÜZCE'de etkili olan yağmur yağışı nedeniyle Gündolaması Köyü'nde dere taştı. Köyde bulunan bahçeler ve yollar sular altında kalırken, köylülerin çabasıyla dere yatakları açılarak sular tahliye edildi.
Düzce'de etkili olan ve gece sabaha kadar devam eden sağanak yağış Gündolaması Köyü'nde su taşkınlarına neden oldu. Yağmur sularının getirdiği dal ve çöpler nedeniyle dolan dere yatağından taşan sular köydeki bahçe ve yolları kapladı. Köylülerin kendi imkanlarıyla yaptığı çalışmalar sonrası dere yataklarının açılmasıyla birlikte sular tahliye edilerek, suların evlere kadar girmesi önlendi. Düzce’de derenin taştığı köyde yollar sular altında kaldı

Kaynak: DHA

Etiketler: Düzce, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Bilim insanları koronavirüs salgınını ’yavaşlatan’ asıl sebebi buldu Haber
Bilim insanları koronavirüs salgınını "yavaşlatan" asıl sebebi buldu
Tüm dünyada salgın inişe geçmişken Brezilya’da bir günde 1.262 kişi hayatını kaybetti Haber
Tüm dünyada salgın inişe geçmişken Brezilya'da bir günde 1.262 kişi hayatını kaybetti
Son dakika: Türkiye’den Yunanistan’a Ayasofya yanıtı: Türkiye’nin mülküdür, fethedilmiştir Haber
Son dakika: Türkiye'den Yunanistan'a Ayasofya yanıtı: Türkiye'nin mülküdür, fethedilmiştir
Düğün ve taziyeler, Doğu ve Güneydoğu’da koronavirüs vakalarını artırdı Haber
Düğün ve taziyeler, Doğu ve Güneydoğu'da koronavirüs vakalarını artırdı
Son dakika: Piyasaların merakla beklediği enflasyon rakamları açıklandı Haber
Son dakika: Piyasaların merakla beklediği enflasyon rakamları açıklandı
Unuttuğu 60 bin lirasını teslim eden taksiciye 31 lira bahşiş verdi Haber
Unuttuğu 60 bin lirasını teslim eden taksiciye 31 lira bahşiş verdi
Tüm ülke koronayla mücadele ederken Erzincan’da başka bir hastalık patlak verdi! 1 ayda 17 kişi hastanelik oldu Haber
Tüm ülke koronayla mücadele ederken Erzincan'da başka bir hastalık patlak verdi! 1 ayda 17 kişi hastanelik oldu
Kiralara yapılacak zam oranı belli oldu! İşte kiraya göre fiyat artışı Haber
Kiralara yapılacak zam oranı belli oldu! İşte kiraya göre fiyat artışı
Haberler››Güncel››Düzce'de derenin taştığı köyde yollar sular altında kaldı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

12:03: Son dakika! Seramiksan'dan küçük banyolara özel çözümler - Haber 12:03: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailelerine taziye mesajı - Haber 12:03: Avrasya ülkelerinde Kovid-19'la ilgili gelişmeler - Haber 12:03: Sivas'taki Çermik kaplıcaları tatil köyüne dönüştürülüyor - Haber 12:02: Şişli'de silahlı kavga; 1 yaralı 4 gözaltı - Haber 11:21: Polis, GBT'ye aldığı kadının 9 yıl hapis cezası olduğunu görünce apar topar karakola götürdü - Haber 10:43: Son dakika: Türkiye'den Yunanistan'a Ayasofya yanıtı: Türkiye'nin mülküdür, fethedilmiştir - Haber 10:24: Tüm dünyada salgın inişe geçmişken Brezilya'da bir günde 1.262 kişi hayatını kaybetti - Haberler 10:00: Tüm ülke koronayla mücadele ederken Erzincan'da başka bir hastalık patlak verdi! 1 ayda 17 kişi hastanelik oldu - Haberler 08:59: Bilim insanları koronavirüs salgınını "yavaşlatan" asıl sebebi buldu - Haberler