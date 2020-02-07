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Düzce'de dereye devrilen iş makinesinin operatörünü arama çalışmaları sürüyor

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde, dereye devrilen iş makinesinin operatörünü arama çalışmalarına dördüncü gününde devam ediliyor.

07.02.2020 10:06 | Son Güncelleme: 07.02.2020 10:07Düzce'de dereye devrilen iş makinesinin operatörünü arama çalışmaları sürüyor
'nin ilçesinde, dereye devrilen iş makinesinin operatörünü arama çalışmalarına dördüncü gününde devam ediliyor.
Saçmalıpınar köyünün Balıklı mevkisinde, salı günü iş makinesiyle dereye devrildikten sonra kaybolan operatör Muhammet Yılmaz'ı (27) arama çalışmaları bu sabah yeniden başladı.
Olay yerine gelen Düzce itfaiyesi, Düzce Arama ve Kurtarma Derneği (DAKE), AFAD, UMKE, Sakarya Arama ve Kurtarma Ekibi, Sakarya AFAD, Ulusal Keşif Arama Kurtarma Araştırma Derneği, Kocaeli Dalgıç Polis biriminden kurbağa adamlar ve rafting ekipleri çalışmalara başlamadan önce toplantı gerçekleştirdi.
Daha sonra hazırlıklarını tamamlayan ekipler, 5 ayrı ekibe ayrılarak Efteni Gölü, Melen Çayı ile Yılmaz'ın kaybolduğu 20 kilometrelik alandaki çalışmalarını sürdürüyor.
Öte yandan, dün Yılmaz'ın montunun bulunduğu alanda tekrar su altı araması yapılacağı öğrenildi.
Operatör Muhammet Yılmaz, elektrik santraline giden yolda meydana gelen heyelanı temizlerken iş makinesiyle dereye devrilmiş, kendisinden alınamaması üzerine arama kurtarma çalışmalarına başlanmıştı.

Muhammet Yılmaz, Gölyaka, Düzce, Güncel

Kaynak: AA

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