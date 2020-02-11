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Düzce'de dereye devrilen iş makinesinin operatörü toprağa verildi

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde dereye devrildikten akıntıya kapılan ve cesedi bir hafta sonra bulunan iş makinesi operatörü Muhammet Yılmaz (27) toprağa verildi.

11.02.2020 14:54 | Son Güncelleme: 11.02.2020 15:10Düzce'de dereye devrilen iş makinesinin operatörü toprağa verildi
'nin ilçesinde dereye devrildikten akıntıya kapılan ve cesedi bir hafta sonra bulunan iş makinesi operatörü Muhammet Yılmaz (27) toprağa verildi.
Hacıyakup köyündeki babaevinden alınıp Gölyaka Merkez Camisi'ne getirilen Yılmaz'ın cenazesi, burada kılınan namazın ardından Güzeldere köyü mezarlığında defnedildi.
Cenaze törenine Düzce Valisi Zülkif Dağlı, İl Jandarma Alay Komutanı Albay Mustafa Çetinkaya, Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Hüdaver Gösterişli, Gölyaka Kaymakamı Abdullah Kurt, Gölyaka Belediye Başkanı Yakup Demircan ve vatandaşlar katıldı.
Muhammet Yılmaz, 4 Şubat'ta Bakacak köyünden elektrik santraline giden yolda meydana gelen heyelanın ardından temizlik çalışması yaparken kullandığı iş makinesiyle dereye devrilerek kaybolmuştu. Yılmaz'ın cansız bedeni, bir hafta sonra iş makinesinin dereye devrildiği bölgeye yaklaşık 12 kilometre uzaklıktaki Tütünlük mevkisinde, kanyondaki kayalıkların arasına sıkışmış halde bulunmuştu.

Muhammet Yılmaz, Gölyaka, Düzce, Güncel

Kaynak: AA

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