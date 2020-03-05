Düzce'de devrilen tır otoyolda ulaşımı aksattı

Anadolu Otoyolu'nun Düzce
gişeleri yakınlarında devrilen tır ulaşımın aksamasına neden oldu.
M.Ş.Y. idaresindeki 16 AA 42 plakalı tır, Düzce gişelerindeki kavşakta devrildi.
Kaza nedeniyle gişelerin Kaynaşlı-Düzce yönü ulaşıma kapandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis, jandarma ve Karayolları ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü M.Ş.Y, sağlık ekiplerince Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Aksayan ulaşım, tırın yaklaşık bir saatlik çalışmayla kaldırılmasının ardından normale döndü.