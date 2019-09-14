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Düzce'de devrilen traktörün altında kalan kişi öldü

Düzce'de fındık bahçesine çalışmaya giderken yaklaşık tarlaya devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.

14.09.2019 15:52Düzce'de devrilen traktörün altında kalan kişi öldü
Düzce'de fındık bahçesine çalışmaya giderken yaklaşık tarlaya devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Akçakoca ilçesine bağlı Karatavuk köyünde Abdullah Yılmaz (68) yönetimindeki plakası henüz belirlenemeyen traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaklaşık 70 metrelik fındık bahçesine devrildi.
Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Yılmaz'ı Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırdı.
Yılmaz, burada yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Akçakoca, Düzce, Güncel

Kaynak: AA

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