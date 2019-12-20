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Düzce'de Doğu Türkistan'daki zulümler kınandı

DÜZCE(İHA) – Düzce'de Doğu Türkistan'daki zulümler kınanarak, duyarlılık çağrısı yapıldı.

20.12.2019 15:03 | Son Güncelleme: 20.12.2019 15:11 Düzce'de Doğu Türkistan'daki zulümler kınandı
DÜZCE(İHA) – 'de Doğu Türkistan'daki zulümler kınanarak, duyarlılık çağrısı yapıldı.

Düzce'de Alperen Ocaklarının önderliğinde STK'ların desteği ile Cuma namazının ardından yürüyüş düzenlendi. İstanbul Caddesi boyunca yapılan yürüyüşte ellerinde Türk ve Türkistan bayrağı taşıyan gurup "Katil Çin şaşırma sabrımızı taşırma", "Türkistan bizimdir kardeşimizdir", "Yaşasın Özgür Doğu Türkistan" şeklinde sloganı attılar.

Anatpark'ta son bulan yürüyüş sonunda Düzce Alperen Ocağı Başkanı Onur Çetin bir konuşma yaptı. Çetin, "Doğu Türkistan için toplandık. Doğu Türkistan'daki zulmü kınıyoruz. Biz Doğu Türkistan'ın yanındayız. Doğu Türkistan'ı asla ve asla Çin'e ezdirmeyeceğiz. Biz her zaman Doğu Türkistanlı kardeşlerimizin yanında olacağız" diye konuştu.

Konuşmaların ardından yürüyüş son buldu. - DÜZCE

Çin Halk Cumhuriyeti, Doğu Türkistan, Düzce, Güncel

Kaynak: İHA

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