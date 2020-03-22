Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››Düzce'de doktoru darbettiği iddiasıyla bir kişi gözaltına alındı - Haberler

Düzce'de doktoru darbettiği iddiasıyla bir kişi gözaltına alındı

Düzce'de baş ağrısı şikayetiyle başvurduğu Atatürk Devlet Hastanesi Acil Servisinde "Durumunuz ciddi değil, evinize gidin orası daha güvenli" uyarısı yapan acil servis doktorunu darbettiği iddia edilen kişi gözaltına alındı.

22.03.2020 16:04 | Son Güncelleme: 22.03.2020 16:04
Düzce'de doktoru darbettiği iddiasıyla bir kişi gözaltına alındı
Düzce 'de baş ağrısı şikayetiyle başvurduğu Atatürk Devlet Hastanesi Acil Servisinde "Durumunuz ciddi değil, evinize gidin orası daha güvenli" uyarısı yapan acil servis doktorunu darbettiği iddia edilen kişi gözaltına alındı.
İddia göre, S.A. baş ağrısı şikayetiyle Düzce Atatürk Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne gitti.
Hasta S.A, burada doktor Okan K. tarafından muayene edildi. Doktor Okan K'nin sağlık durumunda önemli bir şey olmadığını belirterek, "Durumunuz ciddi değil, evinize gidin orası daha güvenli." demesi üzerine, S.A'nın sinirlenip doktora yumruk attığı öne sürüldü.
Olaya müdahele eden hastanenin güvenlik görevlilerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, S.A'yı gözaltına aldı.
Doktor Okan K'nin, darp raporu alarak şüpheli hakkında şikayetçi olması üzerine soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA

Etiketler : Mustafa Kemal Atatürk, Devlet Hastanesi, Düzce, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

’Amca vallahi yasak’ denilmesine rağmen istifini bozmadı Haberler
"Amca vallahi yasak" denilmesine rağmen istifini bozmadı
Dünyanın en zengin Yahudi ailesi Rockefeller’in 10 yıl önceki raporunda koronavirüsü birebir anlattığı ortaya çıktı Haberler
Dünyanın en zengin Yahudi ailesi Rockefeller'in 10 yıl önceki raporunda koronavirüsü birebir anlattığı ortaya çıktı
Kılıçdaroğlu, Kovid-19 nedeniyle kız kardeşinin cenazesine katılamadı Haberler
Kılıçdaroğlu, Kovid-19 nedeniyle kız kardeşinin cenazesine katılamadı
Sokağa çıkma yasağına uymayan yaşlılar, çevredeki binalardan gelen müdahaleyle neye uğradığını şaşırdı Haberler
Sokağa çıkma yasağına uymayan yaşlılar, çevredeki binalardan gelen müdahaleyle neye uğradığını şaşırdı
Ünlü iş insanı ve eşi koronavirüse yakalandı Haberler
Ünlü iş insanı ve eşi koronavirüse yakalandı
Türkiye’de ilk ceza kesildi! Karantinaya uymamaları, pahalıya patladı Haberler
Türkiye'de ilk ceza kesildi! Karantinaya uymamaları, pahalıya patladı
Eve kapanan güzel oyuncu korona dansıyla takipçilerini güldürdü Haberler
Eve kapanan güzel oyuncu korona dansıyla takipçilerini güldürdü
Bakan duyurdu! Sağlık çalışanlarına ücretsiz toplu taşıma müjdesi Haberler
Bakan duyurdu! Sağlık çalışanlarına ücretsiz toplu taşıma müjdesi

Son Dakika Güncel Haberleri

Sokağa çıkan 65 yaş üstü vatandaşlar uyarılarak evlerine gönderildi - Haber Filistin hükümetinden kısmi sokağa çıkma yasağı - Haber Karaman Belediyesinin koronavirüse karşı tedbirleri sürüyor - Haber Ukrayna'dan dönen gemici ve TIR sürücülerine 14 gün karantina (2) - Haber DHA YURT BÜLTENİ - 15 - Haber Dünyanın en zengin Yahudi ailesi Rockefeller'in 10 yıl önceki raporunda koronavirüsü birebir anlattığı ortaya çıktı - Haber Sokağa çıkma yasağına uymayan yaşlılar, çevredeki binalardan gelen müdahaleyle neye uğradığını şaşırdı - Haber CHP Lideri Kılıçdaroğlu, koronavirüs salgını nedeniyle kız kardeşinin cenazesine katılamadı - Haber Sokağa çıkma yasağına uymayan yaşlı Cevriye Nine: Ben aslında 61 yaşındayım dedem büyük yazdırmış - Haber Erdoğan, defalarca kez dile getirdiği uyarıyı bu kez sesli mesaj ile cep telefonlarına iletti - Haber
Loading