Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››Düzce'de doktoru darbettiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı - Haberler

Düzce'de doktoru darbettiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı

Düzce'de baş ağrısı şikayetiyle başvurduğu Atatürk Devlet Hastanesi Acil Servisinde "Durumunuz ciddi değil, evinize gidin orası daha güvenli" diyen acil servis doktorunu darbettiği iddia edilen şüpheli tutuklandı.

23.03.2020 17:42 | Son Güncelleme: 23.03.2020 17:42
Düzce'de doktoru darbettiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı
Düzce 'de baş ağrısı şikayetiyle başvurduğu Atatürk Devlet Hastanesi Acil Servisinde "Durumunuz ciddi değil, evinize gidin orası daha güvenli" diyen acil servis doktorunu darbettiği iddia edilen şüpheli tutuklandı.
Doktor Okan K'yı darbettiği iddiasıyla dün gözaltına alınan şüpheli S.A'nın, emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen S.A, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Baş ağrısı şikayetiyle dün Düzce Atatürk Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne giden S.A'nın, "Durumunuz ciddi değil, evinize gidin orası daha güvenli." diyen doktor Okan K'ya sinirlenip yumruk attığı öne sürülmüştü.
Müdahale eden hastanenin güvenlik görevlilerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, S.A'yı gözaltına almıştı.

Kaynak: AA

Etiketler : Mustafa Kemal Atatürk, Devlet Hastanesi, Düzce, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Kendisini karantiya alan Merkel’in test sonucu belli oldu Haberler
Kendisini karantiya alan Merkel'in test sonucu belli oldu
Eski sevgilisini öldürüp, aynı silahla intihar etti Haberler
Eski sevgilisini öldürüp, aynı silahla intihar etti
RTÜK, Can Ataklı’nın türbanlı öğretmen sözleriyle ilgili harekete geçti Haberler
RTÜK, Can Ataklı'nın türbanlı öğretmen sözleriyle ilgili harekete geçti
Ev karantinasını ihlal eden kişiyi polis ekipleri yakaladı Haberler
Ev karantinasını ihlal eden kişiyi polis ekipleri yakaladı
Canlı yayından beden eğitimi dersi veren hoca ülkesinde gündem oldu Haberler
Canlı yayından beden eğitimi dersi veren hoca ülkesinde gündem oldu
Uzmanlardan cep telefonu sahiplerine koronavirüs uyarısı Haberler
Uzmanlardan cep telefonu sahiplerine koronavirüs uyarısı
Asansör aniden harekete geçti, 3 çocuk annesi kadın feci şekilde öldü Haberler
Asansör aniden harekete geçti, 3 çocuk annesi kadın feci şekilde öldü
Koronavirüs altın piyasasının kalbini de vurdu! Tarihi çarşı kapatıldı Haberler
Koronavirüs altın piyasasının kalbini de vurdu! Tarihi çarşı kapatıldı

Son Dakika Güncel Haberleri

ABD'de eyaletler, Kovid-19 için gereken tıbbi malzemeler için fiyat yarışında - Haber Kış lastiği denetimleri sürüyor - Haber İstanbul Valiliğinden sokağa çıkma yasağı bulunanlara duyuru - Haber Hatay'da gazi ve yaşlıların evleri dezenfekte edildi - Haber Tunceli'de Vefa Sosyal Destek Grupları görev başında - Haber Eski sevgilisini öldürüp, aynı silahla intihar etti - Haber RTÜK, Can Ataklı'nın türbanlı öğretmen sözleriyle ilgili inceleme başlattı - Haber Sabiha Gökçen kazasına ilişkin tutuklanan pilot ev hapsi koşuluyla tahliye edildi - Haber 3 çocuk annesi, asansör kabiniyle duvar arasına sıkışarak öldü - Haber Ev karantinasını ihlal eden bir kişi, aracıyla gezerken polis ekipleri tarafından yakalandı - Haber Sokağa çıkma yasağına uymayan 75 yaşındaki kişi, trafik kazasında hayatını kaybetti - Haberler Soylu açıkça söyledi: Tek bir şart gerçekleşirse sokağa çıkma yasağı gündeme gelir - Haber
Loading