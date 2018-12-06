Düzce'de Dolandırıcılık Operasyonu

Düzce
'de kendilerini polis olarak tanıtıp dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen 2 kişi tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, telefonla kendilerini polis olarak tanıtarak dolandırıcılık yapan kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Çalışma sonucu, telefonla aradığı bir kişiye kendisini polis olarak tanıtıp 80 bin 500 lira ile 5 bin avro parasını aldığı belirlenen F.H.Ö. yakalandı.
Soruşturmayı genişleten polis ekipleri, dolandırıcılık olaylarında F.H.Ö. ile hareket ettiği belirlenen S.T. ve Ü.Ç'yi de gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen F.H.Ö. ve S.T. tutuklanırken, diğer şüpheli serbest bırakıldı.
Şüphelilerin, kendilerini polis, asker veya savcı olarak tanıtarak, telefonla aradıkları kişilerin yardımseverlik duygularını istismar edip dolandırıcılık yaptığı kaydedildi.
Emniyet yetkilileri, polis, jandarma, savcı veya herhangi bir kamu personelinin, hiçbir şekilde vatandaşlardan elden ziynet eşyası ve para teslimi ile havale veya EFT yapmasını talep etmeyeceğini belirterek, telefonla arayarak bankaya para yatırılmasını veya bir yere para, altın bırakılmasını isteyenlere inanılmaması gerektiği konusunda vatandaşlara uyarıda bulundu.
Polis,Düzce
06 Aralık 2018 Perşembe 18:23