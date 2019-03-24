Düzce'de Duba Hırsızlığına Tutuklama

Düzce
'de belediyeye ait dubaları çaldıkları iddia edilen 2 kişiden biri tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Düzce Belediyesinde görevli avukat, Cedidiye Mahallesi Hacı Hamdi Sokağı'nda belediyeye ait dubaların çalındığını gösteren kamera kayıtlarını da içeren dilekçeyle Düzce Cumhuriyet Başsavcılığına şikayette bulundu.
Güvenlik kameralarının incelenmesinin ardından iki şüphelinin, 4 demir dubayı yerinden sökerek üç tekerlekli arabaya koyup götürdüğü tespit edildi.
İl Emniyet Müdürlüğü
Hırsızlık Bürosu ekipleri, şahısları yakalamak için çalışma başlattı.
Benzer suçlardan çok sayıda suç kaydı bulunan N.D. ve M.A. polis ekiplerince gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen N.D. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, M.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Düzce, Güncel
Kaynak: AA