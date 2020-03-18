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Düzce'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir kişi tutuklandı

Düzce'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

18.03.2020 12:02 | Son Güncelleme: 18.03.2020 12:21
Düzce'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir kişi tutuklandı
Düzce 'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu operasyonu düzenlendi.
Operasyonda, Anadolu Otoyolu üzerinde durumundan şüphelenilen araç durduruldu.
Araçta ve sürücünün ikametinde yapılan aramalarda, 500 ecstasy hap, 27 gram toz esrar, 101 kilitli şeffaf poşet ele geçirildi.
Şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliğince "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

Kaynak: AA

Etiketler : Emniyet Müdürlüğü, Düzce, Güncel

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