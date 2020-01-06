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Düzce'de EDS 37 günde 37 bin 905 ihlal tespit etti

Düzce Valiliği tarafından kentte hayata geçirilen Elektronik Denetleme Sistemi'nin (EDS) bir aylık süreçte 37 bin 905 ihlal tespit ettiği bildirildi.

06.01.2020 17:00 | Son Güncelleme: 06.01.2020 17:00 Düzce'de EDS 37 günde 37 bin 905 ihlal tespit etti
Düzce Valiliği tarafından kentte hayata geçirilen Elektronik Denetleme Sistemi'nin (EDS) bir aylık süreçte 37 bin 905 ihlal tespit ettiği bildirildi.
Valilikten yapılan açıklamada, EDS'nin kentte 1 2019'da devreye alındığı belirtildi.
Sistemin kentte 21 noktada hız ve park ihlali, 6 noktada ise kırmızı ışık ihlaline yönelik denetim yaptığı aktarılan açıklamada, 37 günlük rapora dair şu bilgiye yer verildi:
"Sistem bu süreçte 8 bin 879 park ihlali, 792 anlık radar, 10 bin 94 ortalama hız, 18 bin 140 kırmızı ışık ihlali olmak üzere toplam 37 bin 905 ihlal tespit etmiştir."
Açıklamada, ayrıca kentte 2019 yılında 70 bin 501 araca 29 milyon 204 bin 492 lira idari para cezası uygulandığı, 5 bin 546 aracın ise trafikten men edildiği kaydedildi.

Düzce Valiliği, Aralık, Güncel

Kaynak: AA

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