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Düzce'de ekmeklere korona virüs tedbiri

Düzce'de ekmeklere korona virüs tedbiri Ticaret Bakanlığının yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınına karşı alınan önlemler kapsamında müşterilere elle seçmeyi yasaklamasının ardından Düzce'de bir esnaf poşetleme uygulamasına geçti.

24.03.2020 14:06 | Son Güncelleme: 24.03.2020 14:08
Düzce 'de ekmeklere korona virüs tedbiri
DÜZCE - Ticaret Bakanlığının yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınına karşı alınan önlemler kapsamında müşterilere elle seçmeyi yasaklamasının ardından Düzce'de bir esnaf poşetleme uygulamasına geçti. Düzceli esnaf ayrıca kasa önüne marketteki ürünleri koyarak sosyal mesafe alanını 1 metrelik mesafe oluşturarak sağladı.
Ticaret Bakanlığı yeni tip korona virüs salgını tedbirleri kapsamında pazar ve manavlarda elle seçme yasağı getirdi. Düzce'de esnaf da farklı bir uygulamaya geçti. Dereli Tütüncü Mahallesi'nde bir esnaf, ekmekleri daha önceden poşetleyerek hazırlıyor. Müşterilerin isteği doğrultusunda esnaf, manav ürünlerini de kendi seçerek, müşterilerin isteğini yerine getiriyor. Esnaf Uğur Çetinkaya, poşetleme işleminin zahmetli fakat sağlık için önemli olduğunu dile getirerek, hem müşterilerin hem de kendilerinin sağlığı için bu önlemlerin alınması gerektiğine vurgu yaptı.
"Her yeri temizliyoruz, ürünleri vatandaşa biz veriyoruz"
Esnaf, poşetleme uygulamasının yanı sıra 'sosyal mesafe' olarak adlandırılan 1 metrelik mesafeye uyulmasına dikkat edilmesi için çeşitli tedbirler aldı. Dereli Tütüncü Mahallesi'nde bulunan esnaf, müşterilerle çalışanlar arasına bir metre mesafe oluşturmak için bazı ürünlerini kasa önüne koydu. Her türlü tedbiri aldıklarını belirten esnaf Çetinkaya, "Kendimizce önlemlerimizi aldık. Marketimizin yer temizliğini çamaşır suyu ile özellikle günde iki sefer yapmaya çalışıyoruz. Müşterilerin temas ettiği alanlar, ekmek dolapları, market kasası, manav reyonuna eldiven koyduk. Poşetlere biz kendimiz dolduruyoruz. Müşteri kendisi isterse eldiven takıp da dolduruyor. Bunun gibi uyarı levhaları, müşterilerimizin ellememelerini istedik. Bu konuda müşterilerimizin hassas davranmasını istiyoruz. Hepimiz hassas bir dönemden geçiyoruz. Bunu beraber atlatacağız. Herkes gerektiğince riayet ediyor. Bizde üzerimize düşen sorumluluğu yapıyoruz. Çünkü gelen müşterinin elini yıkayıp yıkamadığını bilmediğimiz için eldivenimizi sürekli yeniliyoruz. Ekmeklerimiz poşetli geliyor artık. Kendimizde biter iş. Kendimiz temiz olacağız. Ellerimizi sürekli temiz tutacağız" dedi.
Kasada da önlem aldı
Marketin kasa bölümünde de 1.5 metrelik önlem aldığını dile getiren esnaf Uğur Çetinkaya, "Bunu da sosyal mesafe amaçlı 1.5 metre yaptık. Benim ile müşteri arasındaki mesafe hem kendimi hem müşteriyi korumak amaçlı yaptım. Çünkü tükürükten yayıldığı söyleniyor. Tükürük teması olmasın birbirimize uzak kalalım açısından böyle bir mesafe kullandık" diye konuştu.
Bakanlığın uyarısının ardından tedbirler alınan mahalle bakkalında ayrıca müşterilere yönelik uyarıcı yazılar da asıldı. Esnaf tarafından hazırlanan yazılarda, Ekmeği gözünle seç el ile değil, Sen birini alana kadar her biri benimde ekmeğim. O yüzden ekmeği gözünüzle seçip yandaki poşete koyabilirsiniz. Kendi sağlığımız için, Sağlığımız için el sürmeyiniz. Meyve ve sebze isteklerinizi poşetlere biz dolduruyoruz uyarıları yer aldı. Düzce’de ekmeklere korona virüs tedbiri

Kaynak: İHA

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Düzce'de ekmeklere korona virüs tedbiri
Etiketler : Düzce, Yerel

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