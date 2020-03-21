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Düzce'de en çok Sakaryalılar yaşıyor

DÜZCE (İHA) – Adrese Dayalı Nüfus kayıt sistemi verilerine göre Düzce'de en çok Düzcelilerden sonra en çok Sakarya nüfusuna kayıtlı vatandaşlar ikamet ediyor.

21.03.2020 13:52 | Son Güncelleme: 21.03.2020 13:52
Düzce'de en çok Sakaryalılar yaşıyor
DÜZCE (İHA) – Adrese Dayalı Nüfus kayıt sistemi verilerine göre Düzce 'de en çok Düzcelilerden sonra en çok Sakarya nüfusuna kayıtlı vatandaşlar ikamet ediyor. En az ise Hakkarililer Düzce'de yaşıyor.

Türkiye İstatistik Kurumu 2019 yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt sistemi sonuçlarını açıkladı. Düzce'de en çok Düzcelilerden sonra 7 bin 486 kişi ile Sakarya nüfusuna kayıtlı vatandaşlar ikamet ediyor. Üçüncü sırada Trabzonlular yer aldı. Trabzon nüfusuna kayıtlı 6 bin 883 kişi Düzce'de ikamet ediyor. Trabzon'u 5 bin 358 kişi ile Ağrı, 5 bin 1 ile Zonguldak, 4 bin 391 ile Bolu, 3 bin 894 ile Giresun, 2 bin 967 ile Kars ve 2 bin 801 ile İstanbul takip ediyor.

Hakkarili Düzce'de az sayıda

Düzce'de ikamet eden diğer şehirlilerin verilerine göre Düzce'de en az Hakkari nüfusuna kayıtlı insan yaşıyor. Son sırada yer alan Hakkarilileri Düzce'de 84 kişi temsil ediyor. Hakkari'yi 120 kişi ile Burdur, 133 kişi ile Tunceli, 134 kişi ile Yalova, 140 kişi ile Kilis, 160 kişi ile Şırnak, 186 kişi ile Karaman, 207 kişi ile Uşak, 208 kişi ile Muğla ve 271 kişi ile Antalya takip etti. - DÜZCE

Kaynak: İHA

Etiketler : Türkiye İstatistik Kurumu, Sakarya, Düzce, Güncel

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