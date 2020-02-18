Haberler » Güncel » Düzce'de eşi tarafından öldürülen kadın Samsun'da toprağa verildi - Haber

Düzce'de eşi tarafından öldürülen kadın Samsun'da toprağa verildi

Düzce'nin Cumayeri ilçesinde eşi tarafından bıçaklanarak öldürülen genç kadın, memleketi Samsun'un Çarşamba ilçesinde toprağa verildi.

18.02.2020 14:44 | Son Güncelleme: 18.02.2020 15:18Düzce'de eşi tarafından öldürülen kadın Samsun'da toprağa verildi
'nin Cumayeri ilçesinde eşi tarafından bıçaklanarak öldürülen genç kadın, memleketi 'un Çarşamba ilçesinde toprağa verildi.
Eşi Ziya P. tarafından evde bıçaklanması sonucu hayatını kaybeden iki çocuk annesi 25 yaşındaki Özlem P'nin cenazesi, ailesi tarafından Çarşamba ilçesine bağlı Saraçlı Mahallesi'ne getirildi. Babaevinde helallik alınmasının ardından cenaze, Saraçlı Camisi'nde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi.
Cenaze namazına, genç kadının ailesinin yanı sıra Çarşamba Kaymakamı Şükrü Yıldırım, Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan ve vatandaşlar katıldı.
Düzce'nin Cumayeri ilçesinde dün Kalıcı Konutlar'da ikamet eden Ziya P, eşi Özlem P. ile henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başlamış, tartışmanın büyümesi üzerine Ziya P, eşini bıçakla yaralamıştı. Ziya P, olayın ardından evden uzaklaşırken, çevredekilerin vermesi üzerine eve gelen sağlık ekipleri, Özlem P'nin yaşamını yitirdiğini belirlemişti.

Kendisini ihbar etmesi üzerine bulunduğu yerde gözaltına alınan Ziya P, çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

Samsun, Düzce, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

16:34  Tuvana Türkay kimdir? Tuvana Türkay kaç yaşında, nereli?
16:26  Demir Grup Sivasspor - Aytemiz Alanyaspor maçı ne zaman? Sivasspor - Alanyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?
15:20  Maalesef nasıl yazılır? TDK'ya göre maalesef mi, malesef mi?
15:20  Civata nasıl yazılır? TDK'ya göre cıvata mı, civata mı?
15:20  Şövalye nasıl yazılır? TDK'ya göre şövalye mi, şovalye mi?
18.02.2020 16:39:24