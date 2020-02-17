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Düzce'de eşini bıçakla öldüren zanlı teslim oldu

Düzce'nin Cumayeri ilçesinde eşi tarafından bıçaklanan kadın hayatını kaybetti.

17.02.2020 10:48 | Son Güncelleme: 17.02.2020 10:48Düzce'de eşini bıçakla öldüren zanlı teslim oldu
'nin ilçesinde eşi tarafından bıçaklanan kadın hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Kalıcı Konutlar'da ikamet eden Ziya P, sabaha karşı eşi Özlem P. (25) ile henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Ziya P, eşini bıçakla yaraladı.
Ziya P, olayın ardından evden uzaklaşırken, çevredekilerin vermesi üzerine eve gelen sağlık ekipleri, Özlem P'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.
Polisi arayan Ziya P, bulunduğu yerden kendisini teslim almalarını istedi. Ekiplerce gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemleri devam ediyor.
İki çocuk annesi Özlem P'nin cenazesi, otopsi için Düzce Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Cumayeri, Düzce, Güncel

Kaynak: AA

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