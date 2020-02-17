Düzce'de eşini öldüren koca: Çocukların yanında önce boğazını kestim, sonra bıçakladım

DÜZCE'nin Cumayeri ilçesinde Ziya Pirdal (28), evde bilinmeyen nedenle tartıştığı eşi Özlem Pirdal'ı (25) bıçaklayarak, öldürdü. Olay sonrası kaçan Ziya Pirdal, polis ekiplerince yakalanıp, gözaltına alındı. İfadesinin ardından savcılığa sevk edilen Pirdal'ın, "Dün akşam 23.00 sıralarında eve geldim. Eşim ve çocuklarım uyuyordu. Eşimi uyandırdım. 'Çocuklar benden mi ?'dedim. 'Çocuklar senden' dedi. Darp ettim. Bu sırada çocuklar uyandı. Mutfaktan bıçağı alıp, önce boğazını kestim daha sonra bıçakladım" dediği öğrenildi.

Olay, saat 03.30 sıralarında, Cumayeri'ndeki apartman dairesinde meydana geldi. Marangozluk yapan Ziya Pirdal, dün akşam 23.00 sıralarında eve geldi. Eşi Özlem Pirdal'ı uyandırdı önce darp etti daha sonra da bıçaklayarak öldürdü. Olaydan sonra kaçan Ziya Pirdal, Cumayeri Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı.

'BU ÇOCUKLAR BENDEN Mİ DEDİM DAHA SONRA ÖLDÜRDÜM"

İki çocuğunun annesi eşi Özlem Pirdal'ı öldüren Ziya Pirdal ifadesinde, "Özlem'le 2014 yılında severek evlendim. Bu evliliğimizden 2 çocuğumuz oldu. Her aile de olduğu gibi ufak tefek tartışmalarımız oldu. Özlem çocuklara bakardı, ev hanımıydı. Öğle saatlerinde iş yerime gittim. Akşam ise 23.00 sıralarında eve geldim. Eşim ve çocuklarım aynı yatakta uyuyorlardı. Eşimi uyandırdım. Beni aldattığından şüpheleniyordum. Bu nedenle çocukların benden olup olmadığını sordum. Bana 'Hayır öyle bir şey yok. Çocuklar senden" dedi.

ÖNCE BOĞAZINI KESTİM SONRA SIRTINDAN BIÇAKLADIM

Bunun üzerine eşini darp etmeye başladığını anlatan Pirdal, "Çocuklar uyandı. Mutfağa gittim. Ekmek bıçağını aldım ve çocuklarımın yanında önce boğazını kestim daha sonra da sırtından bıçakladım. Bıçağı da sırtında bıraktım. Daha sonra da çocuklarımı alıp evden çıktım. Eşimi öldürdüğüm için pişman değilim. Çocukların benden olmadığını düşünüyorum" dedi. İfadesinin ardından Ziya Pirdal savcılığa sevkedildi. 2 çocuğu ise Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü görevlilerine teslim edildi.