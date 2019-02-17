17 Şubat 2019, 13:51
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Düzce'de Ev Yangını

Düzce'de meydana gelen ev yangınında maddi hasar oluştu.

Düzce'de meydana gelen ev yangınında maddi hasar oluştu.

Alınan bilgiye göre, Gölyaka ilçesine bağlı Gölormanı köyünde Mevlüt Meral'e ait 3 katlı evin çatı katında henüz belirlemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangını kontrol altına almaya vatandaşlar başarılı olamayınca durumu Gölyaka ve Düzce itfaiyesi ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından yangını ahşap bölüme sıçramadan kontrol altına aldı.

Ekiplerin soğutma çalışması yaptığı evde maddi hasar oluştu. Gölyaka,Düzce
Kaynak: AA