Düzce'de Ev Yangını

Düzce
'de meydana gelen ev yangınında maddi hasar oluştu.
Alınan bilgiye göre, Gölyaka
ilçesine bağlı Gölormanı köyünde Mevlüt Meral'e ait 3 katlı evin çatı katında henüz belirlemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangını kontrol altına almaya vatandaşlar başarılı olamayınca durumu Gölyaka ve Düzce itfaiyesi ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen ekipler, yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından yangını ahşap bölüme sıçramadan kontrol altına aldı.
Ekiplerin soğutma çalışması yaptığı evde maddi hasar oluştu.
Gölyaka,Düzce
Kaynak: AA