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Düzce'de, evde sosyal yardım ödemesi

DÜZCE'de, 1000 liralık sosyal yardım ödemesi, kent sakinlerinin evlerine gidilerek, teslim edildi.

03.04.2020 16:34 | Son Güncelleme: 03.04.2020 16:34
Düzce'de, evde sosyal yardım ödemesi

DÜZCE'de, 1000 liralık sosyal yardım ödemesi, kent sakinlerinin evlerine gidilerek, teslim edildi.

Düzce 'de, Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi Destek Programı kapsamında, 1000 liralık sosyal yardım ödemeleri, evlerde yapılmaya başlandı. PTT Merkez Şubesi'ne gidenler ise polisler tarafından uyarılırken, paraların evlerde teslim edileceğini öğrendi. Şehir merkezinde 1 komiser, 1 bekçi ve 1 PTT görevlisi, köylerde ise 1 rütbeli jandarma, 1 er ve 1 PTT görevlisinden oluşan ekipler, yardımdan yararlanacakların evlerine giderek, paraları teslim etti. Görevliler, halka paraları aldıktan sonra ellerini bol suyla yıkaması ve mecbur kalmadıkça evden çıkmaması tavsiyesinde bulundu. Yardım alanlar ise görevlilere teşekkür ederek, mecbur kalmadıkça dışarı çıkmadıklarını söyledi.


Kaynak: DHA

Etiketler: Düzce, PTT, Güncel
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