Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Düzce'de eve kumar baskını: 10 gözaltı

DÜZCE (İHA) – Düzce'de oyun salonuna çevrilen bir eve düzenlenen baskında 10 kişi gözaltına alındı.

05.04.2020 19:37 | Son Güncelleme: 05.04.2020 19:37
Düzce'de eve kumar baskını: 10 gözaltı
DÜZCE (İHA) – Düzce 'de oyun salonuna çevrilen bir eve düzenlenen baskında 10 kişi gözaltına alındı.

Korona virüs sonrasında alınan tedbirler kapsamında kapatılan umuma açık oyun salonları, kafeler sonrasında Uzun Mustafa Mahallesi'nde bir kişi kendi evini oyun salonuna çevirdi. Çevredeki vatandaşlar evden çok ses gelince İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerine bilgi verdi. Kısa süre içerisinde olay yerine gelen ekipler evini oyun salonuna çeviren şahıs ile birlikte 9 kişiyi kıskıvrak yakaladı. Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri evi mühürlerken, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri de ev içerisinde oyun oynayarak bir araya gelen 10 kişi hakkında işlem yaptı. - DÜZCE

Kaynak: İHA

Etiketler: Emniyet Müdürlüğü, Düzce, 3. Sayfa
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› 3. Sayfa ››Düzce'de eve kumar baskını: 10 gözaltı - Haberler
Yorumlar

3. Sayfa Manşet

Haberler

Türk bilim insanı başardı! Koronavirüs aşısında ilk adım atıldı Haberler
Türk bilim insanı başardı! Koronavirüs aşısında ilk adım atıldı
Türkiye koronavirüs test sayısında önemli bir eşiği daha atladı Haberler
Türkiye koronavirüs test sayısında önemli bir eşiği daha atladı
Türkiye’de koronavirüs 574 can aldı, vaka sayısı 27 bini aştı Haberler
Türkiye'de koronavirüs 574 can aldı, vaka sayısı 27 bini aştı
Almanya’da koronavirüs ölümleri bin 500’ü geçti Haberler
Almanya'da koronavirüs ölümleri bin 500'ü geçti
PTT’den koronavirüs hamlesi! Ücretsiz maske dağıtımına başlıyor Haberler
PTT'den koronavirüs hamlesi! Ücretsiz maske dağıtımına başlıyor
Bilim insanları parazit ilacının virüse karşı işe yaradığını buldu! 48 saatte öldürüyor Haberler
Bilim insanları parazit ilacının virüse karşı işe yaradığını buldu! 48 saatte öldürüyor
İtalya’da virüs kaynaklı ölüm sayıları günden güne düşüyor Haberler
İtalya'da virüs kaynaklı ölüm sayıları günden güne düşüyor
Sırt ağrısı şikayetiyle hastaneye giden kadında korona tespit edildi Haberler
Sırt ağrısı şikayetiyle hastaneye giden kadında korona tespit edildi

Son Dakika 3. Sayfa Haberleri

20:58: Yatırıldığı sedyeden defalarca kalkan yaralı sürücü güçlükle ikna edildi - Haberler 20:57: ABD'den Irak'a "stratejik müzakere" hamlesi - Haberler 20:51: ePttAVM Ücretsiz Maske Dağıtımına Başlıyor! - Haberler 20:51: Türkiye'de Koronavirüsten Can Kaybı 574 Oldu! Vaka Sayısı Yükseldi! - Haberler 20:46: Aküsü patlayan kamyonet alev aldı - Haberler 19:44: Almanya'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı bin 500'ü geçti - Haberler 19:43: PTT ücretsiz maske dağıtımına başlıyor 19:07: Avustralyalı bilim insanları parazit ilacının koronavirüse karşı işe yaradığını buldu! 48 saatte öldürüyor - Haberler 18:54: Eski Avusturya Dışişleri Bakanı Kneissl, eşinden şiddet gördüğünü açıkladı - Haberler 18:03: Erkan Petekkaya'dan Ekrem İmamoğlu açıklaması: Paylaşımları çalışanım yaptı 17:22: İran koronavirüs konusunda Çin'i verileri yanlış paylaşmakla suçladı - Haberler 17:07: Akrabalar arasında arazi anlaşmazlığı yüzünden çıkan kavga kanlı bitti! 3 kişi öldü - Haberler