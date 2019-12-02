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Düzce'de fabrikada çıkan yangında soğutma çalışmaları devam ediyor

Düzce'nin Beyköy beldesinde bir fabrikada çıkan ve yaklaşık 5,5 saat sonra kontrol altına alınan yangında soğutma çalışmaları sürüyor.

02.12.2019 09:24 | Son Güncelleme: 02.12.2019 09:59Düzce'de fabrikada çıkan yangında soğutma çalışmaları devam ediyor
'nin beldesinde bir fabrikada çıkan ve yaklaşık 5,5 saat sonra kontrol altına alınan yangında soğutma çalışmaları sürüyor.
Düzce 1. Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren otomotiv ürünleri fabrikasının paketleme bölümünde dün akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan ve çevre illerden gelen itfaiye ekiplerinin desteğiyle kontrol altına alınan yangın, büyük çapta hasara yol açtı.
Ekiplerin soğutma çalışmaları devam ederken, yangının neden olduğu hasar "drone" ile görüntülendi.
Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Organize Sanayi Bölgesi, Beyköy, Düzce, Güncel

Kaynak: AA

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