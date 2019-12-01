Haberler » Güncel » Düzce'de fabrikada yangın - 1 - Haber

Düzce'de fabrikada yangın - 1

DÜZCE'nin Beyköy Beldesi 1. Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan otomobil yan sanayi malzemeleri üreten fabrikada yangın çıktı.

01.12.2019 20:09 | Son Güncelleme: 01.12.2019 20:12
DÜZCE'nin Beldesi 1. Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan otomobil yan sanayi malzemeleri üreten fabrikada yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Akşam saatlerinde Beyköy'de bulunan Organize Sanayi Bölgesi'ndeki otomobil yan sanayi ürünleri üreten fabrikanın boyahane kısmında yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm binayı sardı. verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını uzun uğraşlar sonrasında kontrol altına almayı başardı. Yangının çıkış nedeni hakkında araştırma yapılırken, işçilerin ise hafta sonu tatilinde olduğu öğrenildi. Düzce Valiliği'nden yapılan açıklamada fabrikada yaşanan yangında herhangi bir yaralanma olmadığı bildirildi.
Düzce'de fabrikada yangın - 1

Organize Sanayi Bölgesi, Beyköy, Güncel

Kaynak: DHA


Son Dakika Güncel Haberleri
20:28 HDP Eş Genel Başkanı Temelli: Adaletli bir Türkiye için erken seçim istiyoruz
20:28 Edremit'te ev yangını korkuttu
20:26 Sözcü Aksoy: Libya'ya imzalanan anlaşma uluslararası hukuka uygundur
20:24 Düzce'de fabrikada yangın - 2
20:24 Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonu Çolak, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
1.12.2019 20:29:51