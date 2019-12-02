Haberler » Güncel » Düzce'de fabrikada yangın - Haber

Düzce'de fabrikada yangın

Düzce'nin Beyköy Beldesi'nde bulunan 1.Organize Sanayi Bölgesi'nde otomotiv yan sanayi ürünleri üreten Teknorot isimli fabrikada saat 18.00 sıralarında başlayan yangın 5,5 saat sonra kontrol altına alındı.

02.12.2019 00:09 | Son Güncelleme: 02.12.2019 00:10
'nin Beyköy Beldesi'nde bulunan 1.Organize Sanayi Bölgesi'nde otomotiv yan sanayi ürünleri üreten Teknorot isimli fabrikada saat 18.00 sıralarında başlayan yangın 5,5 saat sonra kontrol altına alındı. Fabrikanın boyahane kısmında başlayan daha sonra karton kutuların ve boyaların bulunduğu depolara sıçrayan alevlerin fabrikayı sarması sonrası büyüyen yangın, Kocaeli, Sakarya, Zonguldak, Bolu ve Düzce'nin ilçelerinden gelen itfaiye ekiplerinin çalışması sonrası kontrol altına alınarak söndürüldü. İtfaiye ekipleri söndürülen yangının ardından soğutma çalışmalarını sürdürüyor.
Düzce'de fabrikada yangın

Organize Sanayi Bölgesi, Düzce, Güncel

Kaynak: DHA


Son Dakika Güncel Haberleri
00:32 İngiltere'de terör örgütü PKK yandaşları Türk öğrenciye saldırdı
00:28 FATİH'TE İRANLI BİR KİŞİ ÖLÜ BULUNDU
00:27 Kayseri'de kar yağışı etkili oldu
00:22 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu Çubuk'ta konferans verdi
00:16 Brezilya'da sokak partisinde izdiham: 9 ölü
2.12.2019 00:33:50