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Düzce'de fabrikada yangın (3)

YANGIN SÖNDÜRÜLDÜDüzce'nin Beyköy Beldesi'nde bulunan 1.Organize Sanayi Bölgesi'nde otomotiv yan sanayi ürünleri üreten Teknorot isimli fabrikada saat 18.00 sıralarında başlayan yangın 5,5 saat sonra kontrol altına alındı.

01.12.2019 23:53 | Son Güncelleme: 01.12.2019 23:53Düzce'de fabrikada yangın (3)

YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

'nin Beyköy Beldesi'nde bulunan 1.Organize Sanayi Bölgesi'nde otomotiv yan sanayi ürünleri üreten Teknorot isimli fabrikada saat 18.00 sıralarında başlayan yangın 5,5 saat sonra kontrol altına alındı. Fabrikanın boyahane kısmında başlayan daha sonra karton kutuların ve boyaların bulunduğu depolara sıçrayan alevlerin fabrikayı sarması sonrası büyüyen yangın, Kocaeli, Sakarya, Zonguldak, Bolu ve Düzce'nin ilçelerinden gelen itfaiye ekiplerinin çalışması sonrası kontrol altına alınarak söndürüldü. İtfaiye ekipleri söndürülen yangının ardından soğutma çalışmalarını sürdürüyor.



Organize Sanayi Bölgesi, Düzce, Güncel

Kaynak: DHA

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