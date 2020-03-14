Düzce'de feci kaza...Kaza sonrası anne, bebeğine böyle sarıldı
Düzce'de feci kaza...Kaza sonrası anne, bebeğine böyle sarıldı TEM Otoyolu Düzce kesiminde meydana gelen kazada 3 araç çarpıştı.
14.03.2020 03:06 | Son Güncelleme: 14.03.2020 03:07
Düzce 'de feci kaza...Kaza sonrası anne, bebeğine böyle sarıldı
DÜZCE - TEM Otoyolu Düzce kesiminde meydana gelen kazada 3 araç çarpıştı. Kazada 1'i çocuk 5 kişi yaralandı. Kazada yaralanan anne ise kucağına aldığı çocuğundan bir an olsun ayrılmadı. Kaza; öğlen saatlerinde TEM Otoyolu Gümüşova rampalarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; İstanbul istikametine seyretmekte olan Sedat M.'nin kullandığı 34 BFV 274 plakalı otomobil aynı istikamete gitmekte olan Gülşah K. İdaresindeki 34 ZC 9201 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle Gülşah K.'nın kullandığı otomobilde önünde seyretmekte olan Salih M.'nin kullandığı tıra arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle çarpışmanın etkisiyle iki otomobilde savrularak refuj bariyerlerine çarptı. Kazada otomobillerde bulunan sürücüler, Sedat M., Gülşah K., ile yolculardan Necibe K., Fatma K. ile bebek Ali K. yaralandı. Yaralılara ilk müdahaleleri kaza yerine gelen 112 Acil Sağlık Ekipleri tarafından yapılırken, yaralılar ambulanslarla Düzce'deki hastanelere kaldırıldı.Bebeğini kucağından indirmediDiğer taraftan kaza yapan sürücülerden Gülşah K. ilk müdahalesi yapılırken bebeği Ali K.'yı bir an kucağından bırakmadı. Müdahaleyi yapan 112 Acil Sağlık ekipleri de oyuncaklarla bebeği oyalamaya çalıştılar.Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.
DÜZCE - TEM Otoyolu Düzce kesiminde meydana gelen kazada 3 araç çarpıştı. Kazada 1'i çocuk 5 kişi yaralandı. Kazada yaralanan anne ise kucağına aldığı çocuğundan bir an olsun ayrılmadı. Kaza; öğlen saatlerinde TEM Otoyolu Gümüşova rampalarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; İstanbul istikametine seyretmekte olan Sedat M.'nin kullandığı 34 BFV 274 plakalı otomobil aynı istikamete gitmekte olan Gülşah K. İdaresindeki 34 ZC 9201 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle Gülşah K.'nın kullandığı otomobilde önünde seyretmekte olan Salih M.'nin kullandığı tıra arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle çarpışmanın etkisiyle iki otomobilde savrularak refuj bariyerlerine çarptı. Kazada otomobillerde bulunan sürücüler, Sedat M., Gülşah K., ile yolculardan Necibe K., Fatma K. ile bebek Ali K. yaralandı. Yaralılara ilk müdahaleleri kaza yerine gelen 112 Acil Sağlık Ekipleri tarafından yapılırken, yaralılar ambulanslarla Düzce'deki hastanelere kaldırıldı.Bebeğini kucağından indirmediDiğer taraftan kaza yapan sürücülerden Gülşah K. ilk müdahalesi yapılırken bebeği Ali K.'yı bir an kucağından bırakmadı. Müdahaleyi yapan 112 Acil Sağlık ekipleri de oyuncaklarla bebeği oyalamaya çalıştılar.Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: İHA
Haberin Videosu :Düzce'de feci kaza...Kaza sonrası anne, bebeğine böyle sarıldı
Etiketler : TEM Otoyolu, Düzce, Anne, 3. Sayfa
Yorumlar
Manşet
Haberler
Haberler
Afrika'nın ardından Irak'ı da işgal eden çekirge sürüleri, ekinlere saldırdı
Haberler
Uzmanlar, koronavirüse karşı cep telefonu ve bankamatik kullanımından sonra temizlik yapılmasını tavsiye etti
Haberler
Son dakika: Türkiye'deki ikinci koronavirüs vakasında hastanın, ilk hastanın yakın çevresinden olduğu öğrenildi
Haberler
Ece Erken, sunuculuk yaptığı Söylemezsem Olmaz programından istifa etti
Haberler
Koronavirüs Türkiye'ye nasıl geldi? İşte herkesin merak ettiği sorunun yanıtı
Haberler
Koronavirüs, ipek kese ihracatını 5 kat artırdı
Haberler
Ebola'yı keşfeden bilim insanından ürküten koronavirüs yorumu: Durum çok ciddi