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Düzce'de feci kaza... Kontrolden çıkan araç köprüden uçtu: 2 ölü 2 yaralı

Düzce'de feci kaza... Kontrolden çıkan araç köprüden uçtu: 2 ölü 2 yaralı -Düzce'de otomobil 30 metrelik viyadükten uçtu: 2 ölü, 2 yaralıDÜZCE - Düzce TEM Otoyolu Küçükmelen Köprü viyadüğünden yaklaşık 30 metreden uçan otomobilin içinde bulunan 2 kişi hayatını kaybetti 1 ağır 2 kişi yaralandı.

06.10.2019 10:05
Düzce'de feci kaza... Kontrolden çıkan araç köprüden uçtu: 2 ölü 2 yaralı
-Düzce'de otomobil 30 metrelik viyadükten uçtu: 2 ölü, 2 yaralı
DÜZCE - Düzce TEM Otoyolu Küçükmelen Köprü viyadüğünden yaklaşık 30 metreden uçan otomobilin içinde bulunan 2 kişi hayatını kaybetti 1 ağır 2 kişi yaralandı.
Kaza sabah saatlerinde Düzce TEM Otoyolu Küçükmelen Köprüsü mevkiinde meydana geldi. İstanbul'dan Ankara istikametine gitmekte olan Şaban Kayacan idaresinde ki 34 CGE 466 plakalı otomobil yolun yağışlı ve kaygan olması nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak viyadükten aşağı uçtu. Yaklaşık 30 metreden uçan otomobilin içerisinde bulunan sürücüsü Şaban Kayacan araç içinde sıkışırken Düzce Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden kurtarıldı. Otomobilde bulunan Şevval Ebru Kayacan araçtan dışarı fırlayarak yaralanırken Sebahat Kayacan ve Fadime Akdoğan olay yerinde hayatlarını kaybettiler. Yaralılara ilk müdahale olay yerinde sağlık ekipleri tarafından yapılması sonrasında Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı. Sürücünün durumunun ağır olduğu öğrenilirken kazayla ilgili olarak inceleme başlatıldı.
Düzce'de feci kaza... Kontrolden çıkan araç köprüden uçtu: 2 ölü 2 yaralı

Düzce, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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