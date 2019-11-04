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Düzce'de FETÖ'nün "mahrem imamları" davası

Düzce'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 3'ü tutuklu 16 sanığın yargılandığı davanın görülmesine devam edildi.

04.11.2019 20:17Düzce'de FETÖ'nün
Düzce'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 3'ü tutuklu 16 sanığın yargılandığı davanın görülmesine devam edildi.
Düzce 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, ankesörlü telefonlardan örgüt üyeleri ile irtibat kurdukları ve askerlerden sorumlu "mahrem imam" oldukları iddiasıyla haklarında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan dava açılan tutuklu, tutuksuz sanıklar ile avukatları ve yakınları katıldı.
Mahkeme başkanı, imaj raporlarının mahkeme heyetine ulaştığını bildirdi.
Duruşmada savunmasını yapan tutuklu sanıklardan E.İ, hakkındaki suçlamaları kabul etmediğini belirtti. Daha önceki ifadelerini tekrarladığını kaydeden E.İ, "Cemaat yurtlarında kalmadım. ByLock kullanmadım. ByLock raporlarında bulguya rastlanılmadığı açıkça belirtilmiştir. Bank Asya'ya düzenli olarak maaşlarımız yatmaktaydı. Talimatla para yatırmadım. 36 aydır suçsuz ve sebepsiz yere tutuklu bulunuyorum." diye konuştu.
Mahkeme başkanı, Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya bağlanan tutuklu sanık H.Y'ye, bilirkişi raporuna göre 97 bin 435 kez ByLock'a giriş yaptığının tespit edildiğini aktardı.
Sanık H.Y, teknik verilerin sıkıntılı olduğunu öne sürerek, "İki hattımda ByLock iddiası var. Emniyet ile bilirkişinin hazırladığı raporlar arasında çelişki var. Böyle bir şeyi kabul etmem mümkün değil." şeklinde konuştu.
Tutuklu sanık F.H.B. de 1997 yılından itibaren Bank Asya'da hesabının olduğunu söyleyerek, "Faizsiz bankacılık kullandığımı çevremdekiler bilir. Ben terörist değilim, yönetici hiç değilim. Önceki savunmalarımı tekrarlıyorum. Salonda yargılananların hiçbiri beni tanımıyor. Tahliyemi talep ediyorum." ifadesini kullandı.
Diğer tutuksuz sanıkları ve avukatlarını dinleyen heyet, duruşmaya 10 dakika ara verdi.
Tutuklu ve tutuksuz sanıkların mevcut durumlarının devamına hükmeden mahkeme, sanık H.Y'nin dosyasının, Yargıtay 16.Ceza Dairesinden mahkeme kalemine ulaşan dosyayla birleştirilmesi için ayrılmasını kararlaştırdı.
Duruşma, 11 Kasım'a ertelendi.
- İddianame
Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, TSK bünyesindeki örgütle iltisaklı askerlerden sorumlu "mahrem imam" olduğu iddia edilen 16 sanık hakkında, "terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla 5 yıldan 10'ar yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Düzce, Güncel

Kaynak: AA

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