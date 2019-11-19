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Düzce'de FETÖ/PDY operasyonunda yakalanan 7 şüpheli serbest bırakıldı

Düzce'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) askeri yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 7 şüpheli, 5'i adli kontrol şartıyla olmak üzere salıverildi.

19.11.2019 15:28 | Son Güncelleme: 19.11.2019 15:28Düzce'de FETÖ/PDY operasyonunda yakalanan 7 şüpheli serbest bırakıldı
'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) askeri yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 7 şüpheli, 5'i adli kontrol şartıyla olmak üzere salıverildi.
Düzce Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün askeri yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 8 kişi hakkında gözaltı ve arama kararı verildiği belirtildi.
Açıklamada, 8 şüpheliden 4'ünün halen muvazzaf astsubay olarak görev yaptığı, biri hakkında uzaklaştırma kararı bulunduğu, 2'sinin askeri okullarda öğrenim görürken KHK ile ilişiklerinin kesildiği ve birinin de sivil mahrem sorumlu olarak vazifeli olduğu ifade edildi.
Operasyonda yakalanan 7 şüpheliden 3 muvazzaf astsubayın ve sivil şüphelinin etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak, bir muvazzaf astsubayın ise tutuklama talebiyle sevk edildiği sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı belirtilen açıklamada, 2 askeri okul öğrencisinin delil durumu ve etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanması nedeniyle Cumhuriyet Başsavcılığınca salıverildiği kaydedildi.
Görevden uzaklaştırılan firari durumdaki astsubay hakkında yakalama çalışmalarının sürdüğü ifade edildi.

Düzce, Güncel

Kaynak: AA

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