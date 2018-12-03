Düzce'de Geçen Yıl 7 Bin 561 Ton Bal Kabağı Üretildi

03 Aralık 2018 Pazartesi 11:47



03 Aralık 2018 Pazartesi 11:47

DÜZCE(İHA) – Tarıma elverişli toprağı olan Düzce sebze üretiminde birinci sırayı Bal Kabağı aldı. 2017 yılında 7 bin 561 ton Bal Kabağı üretildiği bildirildi.Türkiye İstatistik Kurumu Kocaeli Bölge Müdürlüğünce açıklanan verilerine göre 2017 yılında Düzce'de sebzelerden en çok sırasıyla 7 bin 561 ton ile Bal Kabağı, 2 bin 20 ton Lahana (Kara Yaprak), bin 993 ton Domates, bin 955 ton Karpuz, bin 233 ton Sivri biber, bin 81 ton taze fasulye, bin 15 ton Hıyar, 673 ton beyaz lahana, 457 ton Marul, 400 ton Kültür mantarı, bin 575 ton diğer sebzeler üretildiği bildirildi. - DÜZCE