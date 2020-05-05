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Düzce'de "Güvenli Traktör Kullanımı ve Sağlıklı Tarım Projesi"

Düzce İl Jandarma Komutanlığı, traktör ve tarım işçisi taşıyan araç sürücülerinin bilinçlendirilmesi amacıyla "Güvenli Traktör Kullanımı ve Sağlıklı Tarım Projesi"ni hayata geçirdi.

Düzce'de
05.05.2020 18:32 | Son Güncelleme: 05.05.2020 18:48
Düzce İl Jandarma Komutanlığı, traktör ve tarım işçisi taşıyan araç sürücülerinin bilinçlendirilmesi amacıyla "Güvenli Traktör Kullanımı ve Sağlıklı Tarım Projesi"ni hayata geçirdi.
Trafik Şube Müdürlüğünce trafik haftası etkinlikleri kapsamında, olası trafik kazalarının önlenmesi amacıyla traktör ve römorklarda bulunması gereken donanımların takılması ve kullanımının yaygınlaştırılması ve sürücülerin bilinçlendirilmesi için hazırlanan proje uygulanmaya başlandı.
Proje kapsamında traktör ve tarım işçisi taşıyan araç sürücülerinin bilinçlendirilmesi konusunda hazırlanan broşürler ve reflektörlerin dağıtımı yapıldı.
"Güvenli Traktör Kullanımı ve Sağlıklı Tarım Projesi" kapsamında tarımsal faaliyette bulunan zirai araçların ve tarım işçilerini taşıyan araçlara yönelik sabit ve seyir halinde özel denetimler yapıldı.
Denetimlerde, traktörlerde bulundurulması ve kullanımı zorunlu, sarı flaşörlü uyarı lambası, arka dikiz aynası, güvenlik muhafaza ve koruyucuları ile ışık donanımının çalışır ve kullanılır durumda olup olmadığı, römorklarda ise arka kısmına iki adet reflektör arka ve yan kısımlarına standartlarına uygun reflektif yansıtıcı takılmasının, ışık donanımının çalışır ve kullanılır durumda olup olmadığı denetlendi.

Kaynak: AA

Etiketler: Düzce, Güncel, Haber

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