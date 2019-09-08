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Düzce'de halk otobüsünde yangın

Düzce'de seyir halindeyken motor bölümünde yangın çıkan otobüste hasar oluştu.

08.09.2019 12:38 Düzce'de halk otobüsünde yangın
Düzce'de seyir halindeyken motor bölümünde yangın çıkan otobüste hasar oluştu.
Kalıcı Konutlar-Şehir Merkezi seferini yapan Dursun Usoğlu yönetimindeki 81 DP 753 plakalı Düzce Belediyesine ait denetimli özel halk otobüsünün motor bölümünde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Alevleri fark ederek otobüsü durduran sürücü, yolcuları tahliye ederek kendi imkanlarıyla yangına müdahale etti.
Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık yarım saatlik çalışma sonucu yangını kontrol altına aldı. Yangın otobüste hasara yol açtı.
Yangın nedeniyle Kalıcı Konutlar-Şehir Merkezi güzergahında aksayan trafik akışı ekiplerin çalışmasının ardından normale döndü.
Yolcular, başka bir otobüsle şehir merkezine götürüldü.

Düzce, Güncel

Kaynak: AA

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