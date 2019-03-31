Düzce'de Hastalar Oylarını Evde Kullandı

Düzce
'de 16 yatağa bağlı yada felci olan seçmen yakını evde oy için Merkez
İlçe Seçim Kurulu'na başvuru yaptı. Seçim kurulu görevlileri sabah erken saatlerden itibaren evlere giderek başvuru sahiplerine oy kullandırdı. Düzce'de Merkez İlçe Seçim Kurulu'na başvuru yapan 16 seçmen yakını evde oy kullanmak için talepte bulundu. Merkez İlçe Seçim Kurulu görevlileri adreslere tek tek giderek evde oy kullanmak için talepte bulunan yaşlı, yatağa bağlı ve felçli hastalara oy kullandırdı. İlk olarak Kiremitocağı Mahallesi'ne giden seçim kurulu görevlileri burada talepte bulunulan Hasan Küçük
'ün yoğun bakımda yattığını ve oy kullanamayacak durumda olduğunu öğrenince Ağa Mahallesi'ndeki Habibe Kaynak'ın evine gitti. Merkez İlçe Seçim Kurulu seyyar Sandık Başkanı Mehmet Şenyürek kiloları nedeniyle ortopedik rahatsızlık yaşayan Habibe Kaynak'a oy pusulalarını göstererek, 8801 nolu seyyar sandıkta oyunu nasıl kullanacağını anlattı. Habibe Kaynak ise eşi Sefer Kaynak'ın yardımıyla oyunu kullandı.
Oy kullanma işleminin bitesinin ardından görüşlerini dile getiren Habibe Kaynak, Allah razı olsun. Yürüyemiyorum eve geldiler bana evde oy kullandırdılar. dedi.
Sabah, Merkez, Düzce, Güncel
Kaynak: DHA