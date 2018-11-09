Düzce'de Hastanede Deprem ve Yangın Tatbikatı

09 Kasım 2018 Cuma 17:06



09 Kasım 2018 Cuma 17:06

Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'nde gerçekleştirilen deprem ve yangın tatbikatında, gerçeğini aratmayan görüntüler oluştu.Kurumların ve hastane personelinin haberi olmadan gerçekleştirilen tatbikatta AFAD, UMKE ve itfaiyeye hastanede yangın ve göçme olduğu bilgisi verildi.İhbarı alan ekipler kısa sürede organize olarak hastane önüne geldi. Hastanenin yoğun bakımında yatan hastalar tahliye edildikten sonra tedavi gören diğer hastalar toplanma alınına çıkarıldı.Ayrıca, senaryo gereği depremin ardından bir okuldaki göçükten kurtarılan 25 öğrenci araçlarla hastaneye ulaştırıldı. Öğrencilere burada acil servis personeli müdahalede bulundu.Çevredeki vatandaşların merakla izlediği tatbikatta, ekiplerin acil durum refleksleri ve hastaneye ne kadar kısa sürede gelebileceği konusunda çalışma yapıldı.Düzce Atatürk Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı Nuran Çelikel, faaliyetin bu yıl içerisinde planlanan bir tatbikat olduğunu söyledi.Senaryo gereği bölgede oluşan bir deprem ve akabinde yoğun bakım ünitesinde çıkan yangına müdahale edildiğini anlatan Çelikel, "Hastane personeli ile yangına müdahale yetersiz kalınca itfaiye, AFAD ve UMKE'den yardım istedik. Daha sonrasında orada hastaların tahliyesine karar verildi. Hastaların yangın yerinden uzaklaştırılması ve başka hastanelere sevki tamamlandı. Göçük altında kalan 25 öğrencinin hastaneye ulaştırılması ve ilk müdahalenin yapılması gerçekleştirildi." diye konuştu.