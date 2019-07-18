18.07.2019 04:08
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DÜZCE'DE HEYELAN FELAKETİ: 15 KİŞİ MAHUR KALDI

Düzce"nin Cumayeri İlçesi'nde aniden bastıran sağanak yağış heyelan ve su baskınına neden oldu.

Düzce"nin Cumayeri İlçesi'nde aniden bastıran sağanak yağış heyelan ve su baskınına neden oldu. Edinilen bilgiye göre; Dokuzdeğirmen köyü ile Yeşiltepe-Çelikdere-Harmankaya-Büyük Melen köyleri arasında bulunan yol üzerinde iki noktada meydana gelen heyelanın ardından, köylere ulaşımın sağlandığı yol kapandı. Köylerdeki 15 kişi mahsur kaldı. Düzce Valisi Zülkif Dağlı da yaptığı açıklamada, bölgede heyelan nedeniyle yolun kapandığını belirterek, "Beş köye ulaşım kesildi. Çok sayıda iş makinesi yola çıkardık. Bölgede çalışma yapıyoruz. Çalışmaya aşırı yağış engel oluyor." dedi. Olay yerine çevre ilçelerden itfaiye, ekipleri ve AFAD ve UMKE ve gönüllü kurtarma ekipleri sevk edildi. Heyelan nedeniyle kapanan yolları açma çalışmaları devam ediyor. DÜZCE'DE HEYELAN FELAKETİ: 15 KİŞİ MAHUR KALDI
Kaynak: DHA
Cumayeri, Düzce, Güncel

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