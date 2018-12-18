Düzce'de Hırsızlık Operasyonu

Düzce
'de 4 ayrı hırsızlık olayına karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 zanlıdan 3'ü tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Bürosu ekipleri, Nalbantoğlu Mahallesi'nde M.D'ye ait bir ton fındığın, aynı mahallede M.Ç'ye ait 6 küçükbaş hayvanın, Sallar Mahallesi'nde M.Y'nin kıraathanesinden televizyon, aynı mahallede B.İ'ye ait tekel bayisinden 10 bin lira değerinde değişik markalarda alkollü içecek ile 40 karton sigara çalınması olaylarıyla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.
Ekiplerin yaptığı çalışmalar ve güvenlik kamerası görüntülerinin incelenmesi sonucu hırsızlık olayına karışan kişilerin M.E, R.Y, H.E.Y. ve F.Y. olduğu belirlendi.
Yapılan çalışmalar sonrasında şahıslar yaşadıkları evlere eş zamanlı düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan R.Y, M.E. ve H.E.Y. tutuklandı, F.Y. ise serbest bırakıldı.
Şahısların saklandıkları yerde yapılan aramada bulunan televizyon ile alkollü içecek ve sigaralar ise sahiplerine teslim edildi.
Düzce
Kaynak: AA