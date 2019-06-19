19.06.2019 19:53
Haberler» Güncel» Haber

Düzce'de hırsızlık operasyonu

Düzce

Düzce'de çaldıkları motosikletleri parçalayarak sattıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Düzce'de çaldıkları motosikletleri parçalayarak sattıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Gümüşova İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, D-100 kara yolunun Çaybükü köyü mevkisinde gerçekleşen motosiklet hırsızlığı olayına ilişkin çalışma başlattı.
Hırsızlık olayına karışan şüphelileri tespit eden ekipler, yapılan teknik ve fiziki takibin ardından zanlıların çaldıkları motosikletleri bir tamirhanede parçalayarak piyasaya soktuklarını belirledi.
Düzenlenen operasyonla gözaltına alınan 5 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Şüphelilerden 2'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: AA
Gümüşova, Düzce, Güncel

Son Dakika Haberleri
20:59 Jandarma Teşkilatı'nın 180. kuruluş yıl dönümü
20:59 Şehit Demirci'nin ailesine şehadet belgesi verildi
20:57 Erdoğan: "15 Temmuz gecesi tankların arasından kaçan korkaklar bize ve millete demokrasi dersi...
20:55 Köpeğine sokak kedisini parçalattı, "Hayvan severim" diye kendini savundu
20:55 Fethiye'de 114 kaçak göçmen yakalandı
20:55 Askere Alma Kanun Teklifinde değişiklik
20:55 Muğla'da minibüs ile tır çarpıştı: 14 yaralı