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Düzce'de İdlib için yardım kampanyası düzenlendi

Düzce'de, Suriye'nin İdlib kentindeki savaş mağdurları için yardım kampanyası başlatıldı.

18.02.2020 18:24 | Son Güncelleme: 18.02.2020 18:24Düzce'de İdlib için yardım kampanyası düzenlendi
'de, 'nin kentindeki savaş mağdurları için yardım kampanyası başlatıldı.
Düzce Belediye Başkanlığı, Düzce Arama ve Kurtarma Derneği (DAKE), Ulusal Keşif Arama Kurtarma Derneği, Afet Gönüllüleri Derneği Düzce Şubesi, Görünmez Eller Yardım Derneği ve Kaynaşlı Gençlik Derneği tarafından düzenlenen kampanya kapsamında giysi, gıda, battaniye gibi malzemeler toplanıyor.
Ekipler, yardımseverlerin hazırladıkları yardım malzemelerini her gün 10.00-20.00 saatlerinde Düzce Belediye Meydanı'nda açılan stantta teslim alıyor.
DAKE Başkanı Metin Gözütok, vatandaşlara kampanyaya destek vermeleri için çağrıda bulundu.

Suriye, İdlib, Düzce, Güncel

Kaynak: AA

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