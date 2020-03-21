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Düzce'de iki ayda bin 9 konut satıldı

DÜZCE(İHA) – Türkiye İstatistik Kurumu Kocaeli Bölge Müdürlüğünce açıklanan verilerine göre, 2020 yılı Ocak ve Şubat ayında Düzce ilinde bin 9 konut satıldı.

21.03.2020 11:18 | Son Güncelleme: 21.03.2020 11:18
Düzce'de iki ayda bin 9 konut satıldı
DÜZCE(İHA) – Türkiye İstatistik Kurumu Kocaeli Bölge Müdürlüğünce açıklanan verilerine göre, 2020 yılı Ocak ve Şubat ayında Düzce ilinde bin 9 konut satıldı.

Düzce'de konut satışı artıyor. Türkiye İstatistik Kurumu Kocaeli Bölge Müdürlüğü verilerine göre Düzce'de 2020 yılı ilk iki ayda konut satısı geçen yılın ilk iki ayına göre arttı. Düzce'de 2019 yılında Ocak ve Şubat aylarında 952 konut satılırken bu yıl ise bin 9 konut satıldı. - DÜZCE

Kaynak: İHA

Etiketler : Türkiye İstatistik Kurumu, Kocaeli, Düzce, Ekonomi

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