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Düzce'de iki katlı ev alev alev yandı

Düzce'de öğle saatlerinde meydana gelen olayda iki katlı ev alev alev yandı.

24.03.2020 14:02 | Son Güncelleme: 24.03.2020 14:05
Düzce'de iki katlı ev alev alev yandı
Düzce 'de öğle saatlerinde meydana gelen olayda iki katlı ev alev alev yandı. Yangın güçlükle kontrol altına alındı.

Olay bugün öğlen saatlerinde Düzce Burhaniye Mahallesi'nde bulunan TOBB Atatürk İlk Okulu arkasında Nazmiye B.'ye ait iki katlı bir evin alt katında henüz belirlenemeyen bir nedenden yangın çıktı. Kısa sürede alev topuna dönen evi görev çevredeki vatandaşlar durumu Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Kısa süre içerisinde olay yerine gelen ekipler, ikinci kata da sıçrayan yangını güçlükle kontrol altına aldı. 2 katlı evde söndürme çalışması gerçekleştirdi.

Evin içerisinde bir kişinin olabileceğini değerlendiren ekipler incelemelerde bulundu. Yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından ev tamamen söndürülürken, polis ve itfaiye ekipler yangının nasıl çıktığı ile ilgili inceleme başlattı. - DÜZCE

Kaynak: İHA

Etiketler : Burhaniye, Düzce, 3. Sayfa

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