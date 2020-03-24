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Düzce'de iki katlı ev alev alev yandı

Düzce'de iki katlı ev alev alev yandı Düzce'de öğlen saatlerinde meydana gelen olayda iki katlı ev alev alev yandı.

24.03.2020 21:12 | Son Güncelleme: 24.03.2020 21:14

Düzce 'de iki katlı ev alev alev yandı

DÜZCE - Düzce'de öğlen saatlerinde meydana gelen olayda iki katlı ev alev alev yandı. Yangın güçlükle kontrol altına alındı.

Olay bugün öğlen saatlerinde Düzce Burhaniye Mahallesi'nde bulunan TOBB Atatürk İlk Okulu arkasında Nazmiye B'ye ait iki katlı bir evin alt katında henüz belirlenemeyen bir nedenden yangın çıktı. Kısa sürede alev topuna dönen evi görev çevredeki vatandaşlar durumu Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Kısa süre içerisinde olay yerine gelen ekipler 2 katlı evde söndürme çalışması gerçekleştirdi. Kısa süre içerisinde ikinci kata da sıçrayan yangını ekipler güçlükle kontrol altına aldı. Evin içerisinde bir kişinin olabileceğini değerlendiren ekipler evin içinde incelemelerde bulundu. Yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından ev tamamen söndürülürken, polis ve itfaiye ekipler yangının nasıl çıktığı ile ilgili inceleme başlattı.

Düzce’de iki katlı ev alev alev yandı

Kaynak: İHA

Etiketler : Burhaniye, Düzce, 3. Sayfa

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Düzce'de iki katlı ev alev alev yandı

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