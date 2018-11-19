Düzce'de İki Otomobil Çarpıştı: 3 Yaralı

Düzce
D-100 karayolu Kaynaşlı
mevkiinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, D-100 Karayolu Kaynaşlı mevkiinde meydana gelen kazada, İstanbul
'dan Ankara
yönüne gitmekte olan otomobil, sol şeritten sağ şeride geçmek isterken aynı istikamette giden başka bir otomobile çarptı. Çarpmanın etkisi ile yol kenarına savrulan otomobillerdeki 3 kişi yaralandı. Yaralılar 112 Acil Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Atatürk
Devlet Hastanesi ve Düzce Üniversitesi
Hastanesi acil servisine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili olarak inceleme başlatıldı. - DÜZCE
Kaynaşlı,Düzce
19 Kasım 2018 Pazartesi 17:48