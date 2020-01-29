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Düzce'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

Düzce'de iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

29.01.2020 13:24 | Son Güncelleme: 29.01.2020 13:24Düzce'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
'de iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, D-655 Batı Karadeniz Bağlantı Yolunda Düzce'den istikametine seyreden E.Ç idaresindeki 81 BE 887 plakalı otomobil, Osmanca köyü sapağında aynı yönde seyreden M.K idaresindeki 01 BM 371 plakalı otomobille çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle M.K. idaresindeki otomobil karşı şeride geçerek durabildi.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada, sürücü M.K. ve otomobilde bulunan D.P. yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle yolun Düzce istikametinde trafik akışı bir süre tek şeritten sağlandı.

Batı Karadeniz, Akçakoca, Düzce, Güncel

Kaynak: AA

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