Haber, Son Dakika, Haberler
Anasayfa
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Menü

Düzce'de infaz yasasından yararlananlar ceza evinden tahliye oluyor

DÜZCE (İHA) – Düzce'de infaz düzenlemesinden faydalanan hükümlülerin tahliyesine başlandı.

15.04.2020 15:18 | Son Güncelleme: 15.04.2020 15:18
Düzce'de infaz yasasından yararlananlar ceza evinden tahliye oluyor
DÜZCE (İHA) – Düzce 'de infaz düzenlemesinden faydalanan hükümlülerin tahliyesine başlandı. Tahliye edilenler geniş güvenlik önlemi altında otobüslerle evlerine gönderildi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nce infaz yasasının kabul edilmesi ve Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesinin ardından Düzce'nin Çilimli ilçesinde bulunan T tipi Kapalı ve Açık cezaevinde tahliyeler başladı. Sabah saatlerinde polis ve jandarma ekiplerini geniş güvenlik önlemi alarak cezaevi çevresini barikatlarla kapattı. Ceza evinde bulunun hükümlüler sağlık kontrollerinin ardından ceza evine gelen otobüslere bindirildi. Korona virüs salgını nedeniyle otobüslerin yarı kapasitesi dolacak şekilde hükümlüler belediye otobüslerine bindirilerek evlerine gönderildi. - DÜZCE

Kaynak: İHA

Etiketler: Türkiye, Düzce, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

İmamoğlu ülkenin gündemine isyan etti: Beni çileden çıkarıyor Haberler
İmamoğlu ülkenin gündemine isyan etti: Beni çileden çıkarıyor
Erdoğan’ın isteğiyle AK Parti’den ayrılan Yeneroğlu: AYM, infaz yasasını iptal edecek Haberler
Erdoğan'ın isteğiyle AK Parti'den ayrılan Yeneroğlu: AYM, infaz yasasını iptal edecek
Davutoğlu yıllar sonra açıkladı: Bütün teşkilatlar ’İzin verin sizinle istifamızı verelim’ dediler Haberler
Davutoğlu yıllar sonra açıkladı: Bütün teşkilatlar 'İzin verin sizinle istifamızı verelim' dediler
Kapadokya bölgesini bu yıl 322 bin 894 turist ziyaret etti Haberler
Kapadokya bölgesini bu yıl 322 bin 894 turist ziyaret etti
Çıplak poz vermeme kuralına 5 ay dayanabilen Kim’den cüretkar paylaşım Haberler
Çıplak poz vermeme kuralına 5 ay dayanabilen Kim'den cüretkar paylaşım
Koronavirüse yakalanan Juventus’un iki yıldızı tamamen iyileşti Haberler
Koronavirüse yakalanan Juventus'un iki yıldızı tamamen iyileşti
Haberler ›› Güncel ››Düzce'de infaz yasasından yararlananlar ceza evinden tahliye oluyor - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

16:12: Çankırı'nın Hıcıp köyü, karantinaya alındı - Haber 16:12: Burhaniye Belediye Başkanı Deveciler, bir aylık maaşını bağışladı - Haber 16:12: Hadim Belediye Başkanı Hadimioğlu, esnaflara maske dağıttı - Haber 16:12: Eski MI6 Şefi: Çin dünyadan başta bilgi gizledi, sorumlu tutulmalı - Haber 16:10: Çocuklarından sağlık çalışanlarına duygusal mesaj - Haber 15:51: Koronavirüs anketinden çıkan sonuç: Yüzde 77 sokağa çıkma yasağı istiyor - Haber 14:31: İnfaz düzenlemesiyle cezaevinden çıkan kadın mahkumun sevinci dikkat çekti - Haber 14:13: İlk kez koronavirüs hızlı tanı kitine yönelik operasyon yapıldı! 5.575 kit ele geçirildi - Haberler