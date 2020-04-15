Düzce'de infaz yasasından yararlananlar ceza evinden tahliye oluyor
DÜZCE (İHA) – Düzce'de infaz düzenlemesinden faydalanan hükümlülerin tahliyesine başlandı.
15.04.2020 15:18 | Son Güncelleme: 15.04.2020 15:18
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nce infaz yasasının kabul edilmesi ve Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesinin ardından Düzce'nin Çilimli ilçesinde bulunan T tipi Kapalı ve Açık cezaevinde tahliyeler başladı. Sabah saatlerinde polis ve jandarma ekiplerini geniş güvenlik önlemi alarak cezaevi çevresini barikatlarla kapattı. Ceza evinde bulunun hükümlüler sağlık kontrollerinin ardından ceza evine gelen otobüslere bindirildi. Korona virüs salgını nedeniyle otobüslerin yarı kapasitesi dolacak şekilde hükümlüler belediye otobüslerine bindirilerek evlerine gönderildi. - DÜZCE
Kaynak: İHA